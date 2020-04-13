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Анонсирован смартфон с характеристиками экрана, как у игровых мониторов
Ждём новинку 23 апреля
Анонсирован смартфон с характеристиками экрана, как у игровых мониторов. Речь идёт о частоте обновления. Новинка может выйти уже 23 апреля.
Бренд iQOO уже готовится к презентации iQOO Neo 3 5G. Дата 23 апреля обозначена на одном из рекламных постеров устройства. Кроме того, тизер раскрывает некоторые ключевые характеристики смартфона.
В частности, известно, что iQOO Neo 3 5G получит экран с частотой обновления 144 Гц. Именно такой показатель встречается у большинства игровых мониторов сегодня. Стоит отметить, что среди смартфонов пока набирает популярность частота обновления экрана в 90 Гц. У некоторых флагманов она достигает 120 Гц.
Также постер указывает, что iQOO Neo 3 5G будет работать на процессоре Snapdragon 865 и получит флеш-память UFS 3.1.
Gizchina