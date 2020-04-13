Анонсирован смартфон с характеристиками экрана, как у игровых мониторов

Бренд iQOO уже готовится к презентации iQOO Neo 3 5G. Дата 23 апреля обозначена на одном из рекламных постеров устройства. Кроме того, тизер раскрывает некоторые ключевые характеристики смартфона.

В частности, известно, что iQOO Neo 3 5G получит экран с частотой обновления 144 Гц. Именно такой показатель встречается у большинства игровых мониторов сегодня. Стоит отметить, что среди смартфонов пока набирает популярность частота обновления экрана в 90 Гц. У некоторых флагманов она достигает 120 Гц.

Также постер указывает, что iQOO Neo 3 5G будет работать на процессоре Snapdragon 865 и получит флеш-память UFS 3.1.