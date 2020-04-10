Анонсирован смартфон с необычным типом экрана

Китайская компания Hisense готова выпустить первый в мире смартфон с цветным дисплеем на электронных чернилах. Впервые она продемонстрировала устройство на выставке CES 2020. Согласно последнему заявлению компании, телефон выйдет 23 апреля.

Экран в новинке не излучает свет сам — он «полагается» на естественное освещение. Таким образом дисплей не является сам по себе источником синего света, который может быть опасен для человека. Такие экраны используют в электронных книгах как раз для того, чтобы человек мог читать без вреда для глаз в течение целого дня.

Для использования ночью смартфон Hisense будет применять передний источник тёплого света для освещения дисплея. Кроме того, устройство характеризуется низким энергопотреблением.