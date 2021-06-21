Анонсирован смартфон с поддержкой рекордной 160-Вт зарядки

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Анонсирован смартфон с поддержкой рекордной 160-Вт зарядкиДолжен будет заряжаться менее чем за 10 минут
Недавно инсайдеры поделились рендером загадочного смартфона Infinix с поддержкой 160-Вт зарядки. Сегодня компания сама выкатила первый тизер нового устройства.
Сейчас на рынке есть несколько флагманских смартфона, которые поддерживают 120-Вт проводную зарядку. Пока это максимальное значение на рынке. Такая зарядка способна зарядить устройство до 100% за 15 минут.
А вот 160-Вт технология Infinix позволит зарядить такой смартфон менее чем за 10 минут.
That's right. 160W charging! ⚡#Infinix pic.twitter.com/IlgMNaC9M3— InfinixIndia (@InfinixIndia) June 21, 2021
По тизеру индийского подразделения компании Infinix понятно, что у смартфона с такой зарядкой также будет дисплей с изогнутыми краями. На раннем рендере тоже изображалось устройство с изогнутым экраном. Судя по всему, это будет флагманская модель с тройной камерой, без 3,5-мм разъёма и с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Больше подробностей о смартфоне, к сожалению, нет.