Анонсирован смартфон с поддержкой рекордной 160-Вт зарядки

Сейчас на рынке есть несколько флагманских смартфона, которые поддерживают 120-Вт проводную зарядку. Пока это максимальное значение на рынке. Такая зарядка способна зарядить устройство до 100% за 15 минут.

А вот 160-Вт технология Infinix позволит зарядить такой смартфон менее чем за 10 минут.