Анонсирован современный «смартфон-кирпич»

Внешне новинка очень сильно отличается от современных смартфонов. У неё есть физическая клавиатура, толстый корпус и небольшой дисплей. Тем не менее это всё же смартфон. На нём можно запускать TikTok и другие приложения, а ещё у него есть камера на задней панели.

Вероятно, такой «кирпичный» телефон может быть востребован у тех, кому нужен выносливый аппарат. Скорее всего, смартфон будет устойчивым к повреждениям и водонепроницаем. К сожалению, больше подробностей о новинке нет. Будем ждать обновлений.

Напомним, Motorola DynaTAC был выпущен в 1983 году. Он не отличался широкой функциональностью, но был прорывом для своего времени. Аккумулятор DynaTAC выдерживал 35 минут общения, однако заряжать его нужно было более 10 часов.