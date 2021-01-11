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Анонсирован выход нового флагманского смартфона Motorola
Мы узнали название
Представитель Lenovo анонсировал выход нового флагманского смартфона Motorola Edge S. Он будет работать на процессоре Snapdragon серии 800.
Тизер появился в китайской соцсети Weibo. Какой именно процессор ляжет в основу Motorola Edge S, достоверно неизвестно.
Подробностей о новинке не много. Недавно в Geekbench появилась некая модель Nio под номером XT2125. Если верить данным бенчмарка, этот смартфон оснащается процессором Snapdragon 865, имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 11.
Источникам известно, что Motorola работает над смартфоном с дисплеем частотой обновления 105 Гц и 64-Мп камерой. Это может быть Edge S.
Дата запуска смартфона пока не была объявлена. Предыдущий флагман Motorola представили в апреле 2020 года.