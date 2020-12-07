Анонсирован выход смартфонов с антихакерской защитой

Об этом пишет «РИА Новости». Глава «Лаборатории Касперского» утверждает, что компания уже договорилась с китайским производителем смартфонов об установке новой операционной системы. Раскрывать название партнёра не стали. Совместное устройство должно выйти в конце следующего года.

Также собеседник рассказал, что операционная система может быть универсальной. Сейчас «Лаборатория Касперского» уже готова поставлять версию системы для интернета вещей. Для смартфонов и планшетов платформа будет готова в 2021 году.

В компании уточнили, что не хотят заменить операционки Google и Apple. Задача «Лаборатории Касперского» — создать защищённый телефон, который почти невозможно взломать. Такое устройство может использоваться для обработки секретной и конфиденциальной информации госслужащих и т. д.