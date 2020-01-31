Анонсирована быстрейшая зарядка для смартфонов

Новость опубликовал известный инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore). На фотографии к посту видно, что напряжение при зарядке составляет около 8,4 В, а сила тока — приблизительно 9,6 A.

Так некий смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 80 Вт. СМИ предполагают, что речь идёт о грядущем устройстве Nubia Red Magic 5G. Это, по слухам, будет игровой смартфон, оснащённый экраном с частотой обновления 144 Гц. Такому аппарату действительно не помешает сверхбыстрая зарядка. Правда, ранее сообщалось, что в комплекте со смартфоном будет поставляться 55-ваттное зарядное устройство. Впрочем не исключено, что 80-ваттную зарядку можно будет докупить отдельно.

Анонс новинки ожидается в ближайшее время.