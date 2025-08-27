Телефоны
Опубликовано 27 августа 2025, 18:25
1 мин.

Анонсированы наушники-клипсы с басами и ИИ для звонков JBL Soundgear CLIPS

Всё для ваших ушей
JBL представила новые наушники Soundgear CLIPS с открытым типом конструкции (клипсой). CLIPS используют технологию JBL OpenSound, а форма SonicArc улучшает басы и уменьшает утечку звука, чтобы окружающие не слышали музыку.
© JBL

Функция Bass Boost делает низкие частоты глубже. Четыре микрофона с ИИ обеспечивают чёткий звук голосов.

Наушники сделаны из мягкого TPU и имеют гибкую форму для комфортного ношения. Они защищены от пыли и влаги по стандарту IP54. Сенсорное управление на корпусе можно настроить через приложение JBL Headphones.

© JBL

Время работы достигает 32 часов: 8 часов наушники + 24 часа в кейсе. Быстрая зарядка за 10 минут даёт ещё 3 часа воспроизведения.

Дизайн с прозрачными и металлическими оттенками доступен в пяти цветах: Copper Ghost, Black Ghost, White Ghost, Blue Ghost и Purple Ghost. Клипсы легко сочетать с серьгами или очками.

Наушники JBL Soundgear CLIPS поступят в продажу в октябре 2025 года по цене €129,99.

Источник:JBL
Автор:Максим Многословный
