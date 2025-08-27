Анонсированы наушники-клипсы с басами и ИИ для звонков JBL Soundgear CLIPS

Время работы достигает 32 часов: 8 часов наушники + 24 часа в кейсе. Быстрая зарядка за 10 минут даёт ещё 3 часа воспроизведения.

Дизайн с прозрачными и металлическими оттенками доступен в пяти цветах: Copper Ghost, Black Ghost, White Ghost, Blue Ghost и Purple Ghost. Клипсы легко сочетать с серьгами или очками.

Наушники JBL Soundgear CLIPS поступят в продажу в октябре 2025 года по цене €129,99.