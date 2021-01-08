Анонсированы три новых бюджетных и «живучих» смартфона Motorola

У модели Moto G Power (2021) нет стилуса, но есть батарея побольше — на 5000 мАч. В Motorola утверждают, что смартфон может продержаться до трёх дней на одном заряде. Здесь используется чипсет Snapdragon 662. Ультраширокоугольного модуля в камере устройства нет. Moto G Power (2021) стоит $250.

И наконец Moto G Play (2021) — самый доступный телефон из представленных — оценён в $170. В нём установлен процессор Snapdragon 460, но также есть батарея на 5000 мАч.