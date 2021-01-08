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Анонсированы три новых бюджетных и «живучих» смартфона Motorola

Moto G Stylus (2021), Moto G Power (2021) и Moto G Play (2021)
Motorola анонсировала три новых бюджетных смартфона — Moto G Stylus (2021), Moto G Power (2021) и Moto G Play (2021). Они получили большие батареи и могут «жить» от одного заряда 2-3 дня.

Первый — Moto G Stylus (2021) — получил 6,8-дюймовый экран разрешением 1080p. Его называют самым большим в серии G. Телефон поставляется со стилусом. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор Snapdragon 678, есть аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Камера устройства представлена датчиками на 48 Мп, 8 Мп (ультраширик), 2 Мп (макрокамера) и 2 Мп (сенсор глубины). Селфи-камера тут 16-Мп. Moto G Stylus оценён в $300.

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Moto G Power (2021)

Фото: GSMArena

У модели Moto G Power (2021) нет стилуса, но есть батарея побольше — на 5000 мАч. В Motorola утверждают, что смартфон может продержаться до трёх дней на одном заряде. Здесь используется чипсет Snapdragon 662. Ультраширокоугольного модуля в камере устройства нет. Moto G Power (2021) стоит $250.

И наконец Moto G Play (2021) — самый доступный телефон из представленных — оценён в $170. В нём установлен процессор Snapdragon 460, но также есть батарея на 5000 мАч.

GSMArena