Анонсированы три новых бюджетных и «живучих» смартфона Motorola
Первый — Moto G Stylus (2021) — получил 6,8-дюймовый экран разрешением 1080p. Его называют самым большим в серии G. Телефон поставляется со стилусом. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор Snapdragon 678, есть аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Камера устройства представлена датчиками на 48 Мп, 8 Мп (ультраширик), 2 Мп (макрокамера) и 2 Мп (сенсор глубины). Селфи-камера тут 16-Мп. Moto G Stylus оценён в $300.
У модели Moto G Power (2021) нет стилуса, но есть батарея побольше — на 5000 мАч. В Motorola утверждают, что смартфон может продержаться до трёх дней на одном заряде. Здесь используется чипсет Snapdragon 662. Ультраширокоугольного модуля в камере устройства нет. Moto G Power (2021) стоит $250.
И наконец Moto G Play (2021) — самый доступный телефон из представленных — оценён в $170. В нём установлен процессор Snapdragon 460, но также есть батарея на 5000 мАч.