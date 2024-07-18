Anthropic выпустила Android-приложение для своего ИИ-чатбота

Claude, являющийся частью растущего "ландшафта" ИИ-чатботов, позиционируется как конкурент ChatGPT. Anthropic утверждает, что Claude 3, последняя версия ее платформы, превзошла ChatGPT и Gemini от Google в некоторых тестах. Обе версии Claude - Opus и Sonnet - достигли "высших точек" в начале этого года, продемонстрировав значительные улучшения, по мнению некоторых аналитиков.

Разговоры с Claude могут происходить на любом оборудовании, причем оба мобильных приложения и веб-версия синхронизированы между друг другом. Разговор может плавно перетекать с одного устройства на другое.