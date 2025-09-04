Опубликовано 04 сентября 2025, 18:041 мин.
AnTuTu: в августе 2025 лидером среди Android-флагманов стал Red Magic 10S Pro+Результаты лучших
Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг Android-флагманов за август 2025 года. Данные собирались с 1 по 31 августа только по смартфонам с более чем 1000 валидных тестов. В зачёт шли средние показатели, а не рекордные результаты производителей.
Первое место занял Red Magic 10S Pro+ с чипсетом Snapdragon 8 Elite Leading Edition и результатом 2 947 567 баллов. Эта версия процессора работает на повышенных частотах: главный ядро разгоняется до 4,47 ГГц, а графика — до 1,2 ГГц.
Топ-10 AnTuTu за август 2025 года:
-
Red Magic 10S Pro+ - 2 947 567
-
Vivo X200 Ultra — 2 899 541
-
iQOO Neo 10 Pro+ - 2 875 495
-
Vivo X200s — 2 850 560
-
Honor GT Pro — 2 845 597
-
OnePlus 13 — 2 707 640
-
iQOO 13 — 2 678 652
-
OPPO Find X8 Ultra — 2 671 371
-
Redmi K80 Ultra — 2 667 221
-
OnePlus Ace 5 Pro — 2 659 857
Qualcomm, ожидаемо, продолжает доминировать в рейтинге, хоть решения MediaTek и удерживаются в лидерах.
Источник:Antutu
Автор:Максим Многословный