Телефоны
Опубликовано 04 сентября 2025, 18:04
1 мин.

AnTuTu: в августе 2025 лидером среди Android-флагманов стал Red Magic 10S Pro+

Результаты лучших
Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг Android-флагманов за август 2025 года. Данные собирались с 1 по 31 августа только по смартфонам с более чем 1000 валидных тестов. В зачёт шли средние показатели, а не рекордные результаты производителей.
AnTuTu: в августе 2025 лидером среди Android-флагманов стал Red Magic 10S Pro+

© Nubia

Первое место занял Red Magic 10S Pro+ с чипсетом Snapdragon 8 Elite Leading Edition и результатом 2 947 567 баллов. Эта версия процессора работает на повышенных частотах: главный ядро разгоняется до 4,47 ГГц, а графика — до 1,2 ГГц.

Топ-10 AnTuTu за август 2025 года:

  • Red Magic 10S Pro+ - 2 947 567

  • Vivo X200 Ultra — 2 899 541

  • iQOO Neo 10 Pro+ - 2 875 495

  • Vivo X200s — 2 850 560

AnTuTu: в августе 2025 лидером среди Android-флагманов стал Red Magic 10S Pro+

© AnTuTu

  • Honor GT Pro — 2 845 597

  • OnePlus 13 — 2 707 640

  • iQOO 13 — 2 678 652

  • OPPO Find X8 Ultra — 2 671 371

  • Redmi K80 Ultra — 2 667 221

  • OnePlus Ace 5 Pro — 2 659 857

Qualcomm, ожидаемо, продолжает доминировать в рейтинге, хоть решения MediaTek и удерживаются в лидерах.

Источник:Antutu
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Nubia
,
#ZTE Nubia Red Magic
,
#AnTuTu
,
#iQOO
,
#Redmi
,
#OnePlus
,
#Vivo
,
#Honor