AnTuTu: в августе 2025 лидером среди Android-флагманов стал Red Magic 10S Pro+

Результаты лучших

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг Android-флагманов за август 2025 года. Данные собирались с 1 по 31 августа только по смартфонам с более чем 1000 валидных тестов. В зачёт шли средние показатели, а не рекордные результаты производителей.