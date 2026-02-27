Апгрейда не будет: утечка о камере OnePlus 15T разочаровала пользователей Сети

Основной модуль в OnePlus 15T останется 50-мегапиксельным с сенсором Sony Lytia 700, как у предшественника. Телефотокамера тоже будет на 50 мегапикселей с матрицей Samsung ISOCELL JN5. Единственное техническое изменение — диафрагма у «телевика» станет уже (f/2.8 вместо f/2.0).

Зато прошлые слухи сулят мощный Snapdragon 8 Elite и самую большую батарею среди всех компактных смартфонов OnePlus. Также ожидается 6,32-дюймовый AMOLED-экран и 16-мегапиксельная фронталка.