Опубликовано 18 февраля 2026, 16:04
Apple анонсировала презентацию 4 марта: что покажут

Special Apple Experience
Apple анонсировала Special Apple Experience. Презентация состоится 4 марта этого года. Приглашение украшено логотипом Apple в ныне фирменном стиле «жидкого стекла».
Apple анонсировала презентацию 4 марта: что покажут

Предполагается, что три цвета в логотипе намекают на доступный MacBook (потенциально дешевле некоторых iPhone), который как раз может выйти в новых расцветках. Также возможны обновления MacBook Air, MacBook Pro и мониторов компании. Не забыли пользователи и о доступном iPhone 17e.

По словам аналитика Марка Гурмана, Apple вряд ли будет проводить традиционную большую презентацию на сцене сразу в нескольких странах. Ожидается, что основные анонсы появятся онлайн, а офлайн-встречи в Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае будут посвящены демонстрации устройств и более «близкому» знакомству с ними.

Упоминания новой ИИ-Siri на этом событии, по прогнозам, не будет.

