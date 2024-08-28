Apple анонсировала презентацию новых iPhone 16. Когда и где ее можно посмотреть

Мероприятие под названием «It’s Glowtime» начнется в 20:00 по московскому времени. На презентацию приглашены избранные медиа и создатели контента, но следить за событием смогут все желающие через прямую трансляцию на YouTube по ссылке.

Ожидается, что помимо iPhone 16, Apple представит новые модели Apple Watch Series 10, обновленный Apple Watch SE и Apple Watch Ultra. Также возможен анонс новых версий AirPods, включая модель с активным шумоподавлением и более доступную версию без этой функции.

Те, кто заинтересован в новых устройствах от Apple, могут настроиться на прямую трансляцию и быть первыми, кто узнает все подробности о новых продуктах.