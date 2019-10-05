Apple бесплатно отремонтирует «мёртвые» iPhone 6s

Проверить, подходит ли смартфон под программу, можно на этой страничке, просто введя серийный номер. Сказано, что смартфоны могут перестать включаться из-за выхода из строя одного компонента. Какого именно, не сообщается.

Кроме того, Apple пообещала возместить стоимость ремонта, если указанный дефект уже был найден пользователем ранее и исправлен за его счёт. Программа актуальна два года после покупки iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

Конечно же, она не распространяется на купленные нелегально аппараты.