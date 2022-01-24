Apple будет использовать китайские экраны в новых флагманских iPhone

По последним оценкам, от 10 до 20% всех устройств серий iPhone 12 и iPhone 13 используют дисплеи BOE. Согласно новому отчёту, BOE стремится к тому, чтобы поставлять дисплеи LTPO для флагманских моделей iPhone 15 в 2023 году.

До сих пор более совершенные OLED-панели с переменной частотой обновления для айфонов производились Samsung и LG. Технология LTPO позволяет телефону снижать частоту обновления при отображении статических изображений, экономя энергию, и повышать её при прокрутке или просмотре движущихся сцен.

Ожидается, что iPhone 15 Pro и Pro Max будут оснащены панелями с переменной частотой обновления 120 Гц.