Apple будет использовать китайские экраны в новых флагманских iPhone

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Apple будет использовать китайские экраны в новых флагманских iPhone2023 года
Слухи о том, что Apple отказывается от Samsung в качестве поставщика дисплеев, ходят уже много лет. Теперь источники пишут, что iPhone 15 получат экраны производства китайской компании BOE.
По последним оценкам, от 10 до 20% всех устройств серий iPhone 12 и iPhone 13 используют дисплеи BOE. Согласно новому отчёту, BOE стремится к тому, чтобы поставлять дисплеи LTPO для флагманских моделей iPhone 15 в 2023 году.
До сих пор более совершенные OLED-панели с переменной частотой обновления для айфонов производились Samsung и LG. Технология LTPO позволяет телефону снижать частоту обновления при отображении статических изображений, экономя энергию, и повышать её при прокрутке или просмотре движущихся сцен.
Ожидается, что iPhone 15 Pro и Pro Max будут оснащены панелями с переменной частотой обновления 120 Гц.
Источник: PhoneArena