Apple дала китайским инженерам больше воли во время пандемии

Тем не менее, согласно информации журналистов, американские инженеры Apple по-прежнему участвуют в зарубежных разработках удалённо. Китайский сборщик iPhone, например, внедрил прямую трансляцию для того, чтобы американские специалисты могли контролировать процесс. По словам одного из источников, Apple использовала iPad для общения и инструменты дополненной реальности, чтобы технические эксперты из Купертино могли проверять заводские проблемы.

Как сообщает The Wall Street Journal, «ключевые решения» по-прежнему принимаются в основном в штаб-квартире Apple в Калифорнии.