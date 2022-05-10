Apple дала китайским инженерам больше воли во время пандемии

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Apple дала китайским инженерам больше воли во время пандемииКомпания не смогла отправить достаточное количество проверяющих
Журналисты выяснили, что сейчас Apple даёт китайским инженерам больше ответственности за процесс производства оборудования. До пандемии компания часто отправляла в страну инженеров из США, чтобы помочь контролировать производственные этапы. Теперь же из-за пандемийных ограничений эта практика была урезана.
Тем не менее, согласно информации журналистов, американские инженеры Apple по-прежнему участвуют в зарубежных разработках удалённо. Китайский сборщик iPhone, например, внедрил прямую трансляцию для того, чтобы американские специалисты могли контролировать процесс. По словам одного из источников, Apple использовала iPad для общения и инструменты дополненной реальности, чтобы технические эксперты из Купертино могли проверять заводские проблемы.
Как сообщает The Wall Street Journal, «ключевые решения» по-прежнему принимаются в основном в штаб-квартире Apple в Калифорнии.