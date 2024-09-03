Apple добавит в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max новый продвинутый макрорежим

Эта функция позволит пользователям снимать невероятно детализированные фотографии при большом увеличении.

Намёк на нововведение появился в тизере от ближневосточного ритейлера Sharaf DG, который опубликовал короткое видео, показывающее процесс масштабирования кофейной чашки, что намекает на новый макрорежим.

Также предполагается, что устройства получат новую цветовую вариацию — «кофейный» оттенок.

Макрорежим в линейке Pro впервые появился в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max и его улучшение ожидается в предстоящих моделях.

Точные детали пока не раскрыты, но официальная презентация устройств состоится уже на следующей неделе, 9 сентября, во время мероприятия Apple «It’s Glowtime».