Apple добавит в iPhone функцию разделения счёта в ресторане

Пользователю достаточно будет сфотографировать чек из ресторана. Смартфон сам подсчитает долю каждого, добавит налоги и чаевые, позволит вручную привязать блюда к конкретным людям и отправить запрос на оплату через Apple Cash. Подтвердить платеж можно будет и через Apple Watch.

Как пишут СМИ, возможность должны представить на конференции WWDC в составе обновления iOS 27.