Apple добавит в iPhone функцию разделения счёта в ресторане

Опубликовано 02 июня 2026, 11:371 мин.
Apple добавит в iPhone функцию разделения счёта в ресторанеДля совместных посиделок
По данным Марка Гурмана, Apple готовит интересное обновление для iPhone, что упростит разделение счетов за ужин, поездки или общие покупки.
© Ferra.ru
Пользователю достаточно будет сфотографировать чек из ресторана. Смартфон сам подсчитает долю каждого, добавит налоги и чаевые, позволит вручную привязать блюда к конкретным людям и отправить запрос на оплату через Apple Cash. Подтвердить платеж можно будет и через Apple Watch.
Как пишут СМИ, возможность должны представить на конференции WWDC в составе обновления iOS 27.