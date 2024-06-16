Опубликовано 16 июня 2024, 19:12
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Apple должна сделать iPad складным — считают экспертыЭто изменит ситуацию с мобильными устройствами
В своем предложении технический обозреватель Эллисон Джонсон из The Verge утверждает, что iPad должен научиться складываться пополам, превращаясь в телефон. Джонсон критикует нынешнюю избыточность модельного ряда Apple и предлагает объединить модели iPad Mini и iPhone в одно инновационное устройство сродни складным смартфонам Samsung и Google.
Подчеркивая непревзойденную тонкость iPad Pro и его мощные возможности, Джонсон представляет себе устройство двойного назначения, идеально подходящее для многозадачности и продуктивности в дороге. С новыми функциями рукописного ввода в iOS 18, концепция складывания iPad становится еще более «привлекательной».
Признавая возможные бизнес-стратегии, Джонсон подчеркивает привлекательность одного устройства, которое сочетает в себе функциональность планшета и смартфона.
Может ли складной iPad стать следующим большим скачком Apple в области мобильных технологий? Покажет время.