Подчеркивая непревзойденную тонкость iPad Pro и его мощные возможности, Джонсон представляет себе устройство двойного назначения, идеально подходящее для многозадачности и продуктивности в дороге. С новыми функциями рукописного ввода в iOS 18, концепция складывания iPad становится еще более «привлекательной».

Признавая возможные бизнес-стратегии, Джонсон подчеркивает привлекательность одного устройства, которое сочетает в себе функциональность планшета и смартфона.

Может ли складной iPad стать следующим большим скачком Apple в области мобильных технологий? Покажет время.