Apple готова терпеть убытки из-за торговой войны и не повысит цены на iPhone

Он уверен, что Apple уже подготовилась к такому повороту событий и «поглотит» большую часть дополнительных расходов. Стоит отметить, что значительная доля продукции Apple производится в Китае, и хоть компания намеревается перенести часть производства в Индию, это не сравнится с китайским мощностями.

Однако, производств за пределами Поднебесной должно хватить как минимум на то, чтобы удовлетворить спрос жителей США. Но это касается iPhone и iPad. Что до Mac, то до 2021 года удовлетворить спрос в должной мере у компании не выйдет.