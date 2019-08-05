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Apple готова терпеть убытки из-за торговой войны и не повысит цены на iPhone

Как минимум, в США
На днях эксперты из инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch подсчитали, что новые iPhone могут подорожать на 10% из-за введения США дополнительных пошлин на продукцию из Китая. Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) опровергает эту информацию.

Он уверен, что Apple уже подготовилась к такому повороту событий и «поглотит» большую часть дополнительных расходов. Стоит отметить, что значительная доля продукции Apple производится в Китае, и хоть компания намеревается перенести часть производства в Индию, это не сравнится с китайским мощностями.

Однако, производств за пределами Поднебесной должно хватить как минимум на то, чтобы удовлетворить спрос жителей США. Но это касается iPhone и iPad. Что до Mac, то до 2021 года удовлетворить спрос в должной мере у компании не выйдет.

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