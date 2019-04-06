Apple готовит дешевую модель iPhone с маленьким экраном

Новая модель может получить AMOLED-экран с небольшой по рамкам современных смартфонов диагональю — 5,42 дюйма. Напомним, что у SE дисплей был размером в 4 дюйма. Предполагается, что XE будет безрамочным: от кнопки Home его избавит функция FaceID.

Смартфон будет оснащен камерой с 12 МП, подобной камере в iPhone XR. Модель будет работать на достаточно мощном процессоре A12 2018 года.

Цена устройства составит приблизительно 600 долларов, или около 40 тысяч рублей. Скорее всего, Apple представит XE в четвертом квартале 2019 года.