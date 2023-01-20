Apple грозит необходимость выплатить деньги пользователям iPhone за незаконный сбор данных

Истцы считают, что такой сбор данных может раскрыть конфиденциальную информацию, такую ​​как сексуальная ориентация и религиозные убеждения. Кроме того, это противоречит заявленной политике Apple. Они требует от компании возмещения ущерба в размере пяти миллионов долларов.

Пока Apple не ответила ни на какие запросы СМИ по поводу проблемы.