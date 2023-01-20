Apple грозит необходимость выплатить деньги пользователям iPhone за незаконный сбор данных

17:45, 20 января 2023
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Apple грозит необходимость выплатить деньги пользователям iPhone за незаконный сбор данныхОчередной коллективный иск
Apple столкнулась с третьим коллективным иском в Нью-Йорке по поводу сбора данных на iPhone. Несмотря на собственные настройки конфиденциальности, компания собирает данные о том, как люди используют свои телефоны. В иске утверждается, что это нарушает права пользователей на неприкосновенность частной жизни.
Фото: Unsplash
Истцы считают, что такой сбор данных может раскрыть конфиденциальную информацию, такую как сексуальная ориентация и религиозные убеждения. Кроме того, это противоречит заявленной политике Apple. Они требует от компании возмещения ущерба в размере пяти миллионов долларов.
Пока Apple не ответила ни на какие запросы СМИ по поводу проблемы.