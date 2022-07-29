Apple и Google Pay, в сторону! Российские банки внедряют оплату смартфоном через Union Pay

Сегодня в 12:41
1 мин.
Apple и Google Pay, в сторону! Российские банки внедряют оплату смартфоном через Union PayУ некоторых она уже есть
На фоне ухода Apple и Google Pay россияне стали искать удобные способы оплаты смартфоном, что привело к популярности китайской платежной системы Union Pay. И, как сообщают “Известия”, сейчас российские банки активно внедряют оплату с помощью нее.
Как рассказали “Известия”, на данный момент этим занимаются в Почта Банке и МТС Банке, а у клиентов Газпромбанка и банка “Солидарность” эта возможность уже имеется.
Почта Банк, например, добавит возможность платить смартфоном через Huawei Pay (аналог Google и Apple Pay для устройств Huawei и Honor) к концу этого года.
Как объяснили “Известиям” источники на платежном рынке, реализация решений на основе Union Pay затягивается из-за возросших после февраля объемов работы с российскими компаниями – Union Pay не успевает сертифицировать новые решения.
На данный момент карты Union Pay в России выпускают десять банков: Газпромбанк, РСХБ, ВБРР, банк "Санкт-Петербург", Почта Банк, МТС Банк, "Русский стандарт", "Зенит", Примсоцбанк и "Солидарность".
Источник:Известия
Автор:Максим МногословныйТеги:
#NFC,