Apple и HTC уличили в обмане пользователей о возможностях аккумуляторов телефонов

Эксперты проверили девять моделей iPhone: все они не проработали в автономном режиме столько, сколько было указано производителем. Например, iPhone XR продержался всего 16 часов и 52 минуты в режиме разговора, хотя Apple обещала 25 часов.

У смартфонов HTC правда разошлась с обещаниями не настолько сильно. Компания заявляла, что среднее время работы устройств в режиме разговора составляет 20,5 часов. Тесты показали 19,6 часов.

Эксперты проверили и смартфоны других производителей. Устройства Nokia, Samsung и Sony смогли проработать в автономном режиме дольше, чем было заявлено.

HTC и Apple уже ответили на обвинения. Компания из Купертино упрекнула Which? в том, что они не раскрыли методологию тестирования. По этой причине сравнить их результаты с собственными Apple не может.