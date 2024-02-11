Apple и Rivos заключили соглашение: «яблочники» обвиняли их в краже тайн

Точные детали соглашения не разглашаются, но в заявлении упоминается «восстановление конфиденциальной информации Apple». Вероятно, это подразумевает возврат или уничтожение Rivos украденной информации, а также возможное принятие мер по предотвращению хищений в будущем. Соглашение должно быть завершено к 15 марта 2024 года.

Apple обвинила компанию Rivos в том, что она наняла нескольких бывших сотрудников Apple, которые обладали секретной информацией о дизайне чипов компании, утверждая, что их разработка стоила миллиарды. Компания Rivos подала встречный иск, утверждая, что Apple использовала «незаконные меры» для запугивания сотрудников, которые собирались покинуть компанию.

Несмотря на то, что соглашение позволяет избежать длительной судебной тяжбы, оно оставляет много вопросов без ответа. Мы не знаем ни объема якобы похищенной информации, ни особенностей «исправления ситуации», ни того, будет ли выплачена какая-либо финансовая компенсация.