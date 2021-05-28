Apple и Samsung начнут обменивать смартфоны LG на собственные

Samsung и Apple предлагают скидку на новый смартфон размером в trade-in стоимость старых смартфонов + $135. Это позволит пользователям выгодно купить новое устройство Galaxy или iPhone.

Эти акции проводятся отдельно от существующих программ trade-in операторов связи. Apple продлит свою программу до 25 сентября. Те, у кого есть смартфоны LG 4G и 5G, могут обменять их на iPhone 12 или iPhone 12 mini. Акция Samsung продлится до конца июня. Те, у кого есть смартфон LG 4G или 5G, могут сдать свои устройства и получить Galaxy S21, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G или Galaxy Note 20.