Apple исправила принудительную запись общения с Siri

При этом не уточнила, сколько разговоров было записано без ведома владельцев

В выпущенной Apple версии iOS 15.4 beta 2 исправлена ошибка, которая могла записывать взаимодействие с Siri на некоторых устройствах, независимо от того, отказались ли вы от этого.