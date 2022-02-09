Apple исправила принудительную запись общения с Siri

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Apple исправила принудительную запись общения с SiriПри этом не уточнила, сколько разговоров было записано без ведома владельцев
В выпущенной Apple версии iOS 15.4 beta 2 исправлена ошибка, которая могла записывать взаимодействие с Siri на некоторых устройствах, независимо от того, отказались ли вы от этого.
Ошибка, впервые появившаяся в iOS 15, автоматически включала настройку "Улучшить Siri и диктовку", которая дает Apple разрешение записывать, хранить и просматривать ваши разговоры с Siri.
Apple сообщила ZDNet, что с тех пор удалила все записи, сделанные в связи с ошибкой. После обнаружения ошибки компания отключила эту функцию для "многих" пользователей при выпуске iOS 15.2, но полностью исправила ошибку во второй бета-версии iOS 15.4. Как отмечает ZDNet, именно по этой причине после установки новой бета-версии iOS 15.4 вы можете получить запрос на разрешение включить функцию "Улучшить Siri и диктовку".
Источник: The Verge