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14:31, 13 января 2023
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Apple исправит проблему с полосками на экране у дорогих iPhone 14 Pro

Выпустит патч

Apple признала, что пользователи iPhone 14 Pro и Pro‌ Max могут видеть мигающие горизонтальные полоски на дисплее смартфона при включении устройства.

Apple исправит проблему с полосками на экране у дорогих iPhone 14 Pro

Фото: Unsplash

В прошлом месяце появились жалобы на мигающие зелёные и жёлтые горизонтальные линии на дисплее iPhone при включении устройства.

Теперь Apple признала проблему и развеяла опасения, что она связана с аппаратной частью. Компания пообещала выпустить обновление iOS для решения.

Apple исправит проблему с полосками на экране у дорогих iPhone 14 Pro

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