Apple исправит проблему с полосками на экране у дорогих iPhone 14 Pro

В прошлом месяце появились жалобы на мигающие зелёные и жёлтые горизонтальные линии на дисплее iPhone при включении устройства.

Теперь Apple признала проблему и развеяла опасения, что она связана с аппаратной частью. Компания пообещала выпустить обновление iOS для решения.