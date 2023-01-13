Apple исправит проблему с полосками на экране у дорогих iPhone 14 Pro

14:31, 13 января 2023
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Apple исправит проблему с полосками на экране у дорогих iPhone 14 ProВыпустит патч
Apple признала, что пользователи iPhone 14 Pro и Pro Max могут видеть мигающие горизонтальные полоски на дисплее смартфона при включении устройства.
Фото: Unsplash
В прошлом месяце появились жалобы на мигающие зелёные и жёлтые горизонтальные линии на дисплее iPhone при включении устройства.
Теперь Apple признала проблему и развеяла опасения, что она связана с аппаратной частью. Компания пообещала выпустить обновление iOS для решения.
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