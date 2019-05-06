Apple прекратила продажи последнего дешёвого iPhone

Выпуск смартфонов прекратился 3 мая. Новость подтвердила давние слухи о том, что компания из Купертино решила прекратить производство старых моделей. Все они были выпущены в период с 2014 по 2016 год. Сообщается, что за всё время производства Apple продала больше 250 миллионов iPhone 6.

Переживать владельцам этих смартфонов пока рано. Компания рассказал, что выпустила достаточное количество запасных частей для гарантийного ремонта устройств, прежде чем снять их с производства.

Теперь стоит ожидать значительного удешевления моделей iPhone 7 и iPhone 8, ведь именно они будут открывать линейку смартфонов от Apple.