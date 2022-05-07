Apple избавит iPhone от раздражающего запрета

Один из разработчиков рассказал, что Apple пересмотрела своё «предыдущее решение об отключении изменения скорости воспроизведения контента по подписке из Apple Music в сторонних приложениях». Компания пришла к выводу, что «может безопасно снова включить эту функцию, как и до iOS 15.4».

Apple не раскрыла причину отключения опции, но, судя по сообщению разработчика, можно сказать, что эта функция была отключена из-за ошибки, которая теперь исправлена.

iOS 15.5 всё ещё находится в стадии бета-тестирования, стабильная версия прошивки выйдет позже.