Apple изменит график выпуска iPhone ради складного смартфона в 2026 году

Опубликовано 05 мая 2025, 10:301 мин.
Apple изменит график выпуска iPhone ради складного смартфона в 2026 годуЧто известно
Apple планирует кардинально перестроить график выпуска iPhone в 2026 году, чтобы представить свой первый складной смартфон. Как сообщает The Verge со ссылкой на The Information, осенью 2026 года компания выпустит iPhone 18 Pro, Pro Max, Air и складной iPhone, а базовые модели iPhone 18 и iPhone 17e появятся весной 2027 года. Это позволит Apple управлять линейкой из шести устройств, не перегружая производство.
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Складной iPhone, по слухам, получит книжный дизайн, как Samsung Galaxy Z Fold, с внешним экраном 5,7 дюйма и внутренним около 8 дюймов. Apple стремится минимизировать складку на экране — проблему, характерную для таких устройств.
Ожидается, что iPhone 18 Pro впервые получит Face ID под экраном, оставив лишь крошечный вырез для фронтальной камеры, что приблизит Apple к безрамочному дизайну.
Разделение релизов поможет Apple оптимизировать ресурсы и сосредоточиться на премиальных моделях осенью, когда спрос традиционно выше. Складной iPhone, вероятно, будет стоить $2000–$2500, что делает его самым дорогим в линейке.