Apple изобрела iPhone со сворачивающимся экраном

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Apple изобрела iPhone со сворачивающимся экраномНо неясно, выпустит ли
Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент Apple, описывающий айфон с выдвижным дисплеем.
В 2019 году Samsung получила патент на телефон, в котором используется «подвижный механизм», позволяющий увеличить дисплей с размеров смартфона до размера планшета. В похожем патенте Apple описывается iPhone, внутри которого есть место, где экран скручивается в рулон. Компания отмечает в документации, что «часть гибкого дисплея может храниться внутри корпуса». Когда надо, экран можно вытянуть.
Одним из преимущество такого форм-фактора является то, что у скручивающегося дисплея нет складки посередине в отличие от экрана складного аппарата, как Galaxy Z Fold.
Поскольку это пока лишь патент, неясно, когда Apple выпустит такой смартфон и выпустит ли.