Apple изобрела охлаждающий чехол для iPhone

Чехол поможет решить проблему сброса частот процессором в случае сильного нагрева, то есть троттлинга. Как пишет 3DNews, до конца неясно, как именно будет работать чехол.

Apple в патентной документации также описывает встроенные в чехол магниты. Установленный в смартфон датчик Холла будет определять магнитное поле. Эта система позволит телефону «понять», что к нему подключён охлаждающий чехол. Благодаря этому устройство не будет сбрасывать частоты при нагреве.

Сообщается также, что Apple может создать несколько разных типов охлаждающих чехлов, чтобы смартфон менял в зависимости от кейса пороговую рабочую температуру.