Apple изобрела сканер отпечатков пальцев нового поколения

Патентная заявка была подана Apple в 2019 году. Сейчас её одобрили регуляторы.

Из документации следует, что основной элемент новой оптической системы распознавания отпечатков пальцев будет излучать коротковолновый инфракрасный свет. В системе также будет светочувствительный элемент, который будет получать отражённые от отпечатка лучи.

Поскольку это лишь патент, пока неясно, когда Apple реализует технологию в айфонах. Сейчас компания больше сфокусирована на Face ID для флагманских iPhone. Тем не менее, можно надеяться, что мы увидим подэкранный сканер отпечатков пальцев в будущих, возможно даже недорогих, смартфонах Apple.