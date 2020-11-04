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Сегодня 17:03
Apple изобрела сканер отпечатков пальцев нового поколения
Подэкранный
Apple запатентовала новое поколение технологии Touch ID. Для подэкранного распознавания отпечатков пальцев компания предлагает использовать инфракрасный свет.
Патентная заявка была подана Apple в 2019 году. Сейчас её одобрили регуляторы.
Из документации следует, что основной элемент новой оптической системы распознавания отпечатков пальцев будет излучать коротковолновый инфракрасный свет. В системе также будет светочувствительный элемент, который будет получать отражённые от отпечатка лучи.
Поскольку это лишь патент, пока неясно, когда Apple реализует технологию в айфонах. Сейчас компания больше сфокусирована на Face ID для флагманских iPhone. Тем не менее, можно надеяться, что мы увидим подэкранный сканер отпечатков пальцев в будущих, возможно даже недорогих, смартфонах Apple.