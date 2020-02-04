Apple изобрела складной смартфон без линий сгиба на экране

Уже выпущенные на рынок смартфоны с гибким экраном нередко критикуются за то, что в местах сгиба на дисплее остаются складки. Это может испортить общее впечатление от устройства. Apple, похоже, озадачилась этой проблемой и попробовала изобрести конструкцию, которая могла бы избавить складной смартфон от линий сгиба на экране.