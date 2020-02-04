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Apple изобрела складной смартфон без линий сгиба на экране
Помогает особый механизм
Уже выпущенные на рынок смартфоны с гибким экраном нередко критикуются за то, что в местах сгиба на дисплее остаются складки. Это может испортить общее впечатление от устройства. Apple, похоже, озадачилась этой проблемой и попробовала изобрести конструкцию, которая могла бы избавить складной смартфон от линий сгиба на экране.
Решение Apple описывает в патенте, опубликованном Ведомством по патентам и товарным знакам США. Компания предлагает использовать шарнирный механизм, который позволяет средней части дисплея как бы выступить наружу. Тогда кривая сгиба получается увеличенной, а часть экрана помещается в специальное пустое место. Вы можете воплотить идею Apple на простом листке бумаги, глядя на схему, и понять, в чём суть.
Apple
Благодаря механизму на дисплее не возникнет раздражающая полоска. Однако, как и всегда с патентами, надо понимать, что технология может быть так и не воплощена в жизнь.