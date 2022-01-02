Apple изобрела смартфон со светящимися рамками

Телефоны
Сегодня в 13:35
1 мин.
Apple изобрела смартфон со светящимися рамкамиОбнаружен новый патент
В сети опубликовали один из последних патентов Apple. В нём описана технология, которая сделает электронные устройства красивее — добавит в них светящиеся рамки.
В патенте описан «краевой осветитель», который находится за пределами массива пикселей. В него могут входить светодиоды, установленные на печатных платах. Краевой осветитель также может быть сделан с использованием жидкокристаллических или электрофоретических компонентов. Такой осветитель может быть сделан гибким, чтобы красиво укладываться вокруг сложных объектов.
Также патент предполагает наличие отдельных регулируемых областей осветителя, их яркость и цвет можно задавать индивидуально. Пользователь сможет даже формировать узоры, значки и тексты.
Конечно, пока неясно, реализует ли Apple эту идею в настоящем устройстве.
Источник: Patently Apple