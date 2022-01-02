Apple изобрела смартфон со светящимися рамками

Также патент предполагает наличие отдельных регулируемых областей осветителя, их яркость и цвет можно задавать индивидуально. Пользователь сможет даже формировать узоры, значки и тексты.

Конечно, пока неясно, реализует ли Apple эту идею в настоящем устройстве.