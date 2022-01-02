Телефоны
Сегодня в 13:35
1 мин.

Apple изобрела смартфон со светящимися рамками

Обнаружен новый патент
В сети опубликовали один из последних патентов Apple. В нём описана технология, которая сделает электронные устройства красивее — добавит в них светящиеся рамки.
Apple изобрела смартфон со светящимися рамками

В патенте описан «краевой осветитель», который находится за пределами массива пикселей. В него могут входить светодиоды, установленные на печатных платах. Краевой осветитель также может быть сделан с использованием жидкокристаллических или электрофоретических компонентов. Такой осветитель может быть сделан гибким, чтобы красиво укладываться вокруг сложных объектов.

Apple изобрела смартфон со светящимися рамками

Также патент предполагает наличие отдельных регулируемых областей осветителя, их яркость и цвет можно задавать индивидуально. Пользователь сможет даже формировать узоры, значки и тексты.

Конечно, пока неясно, реализует ли Apple эту идею в настоящем устройстве.

Источник: Patently Apple
Новости партнеров
Новости партнеров