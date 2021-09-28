Apple извинилась перед российским разработчиком, нашедшим уязвимости в айфонах

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Apple извинилась перед российским разработчиком, нашедшим уязвимости в айфонахКомпания не отвечала ему на сообщения
Пользователь «Хабра» под ником illusionofchaos обнаружил в iOS четыре уязвимости, сообщил о них Apple, но не получил ответа и в итоге опубликовал всю информацию в открытом доступе. Сегодня выяснилось, что компания извинилась перед разработчиком.
Apple прислала illusionofchaos письмо с извинениями. Компания должна была во-первых устранить найденные уязвимости, а во-вторых, выплатить разработчику вознаграждение по программе Apple Security Bounty. Компания этого не сделала.
Журналисты выяснили, что пользователя «Хабра» зовут Денис Токарев. Им также удалось подтвердить подлинность письма. В нём говорится: «Мы видели ваше сообщение в блоге по этому вопросу и другие ваши отчёты. Мы приносим извинения за задержку с ответом. Хотим сообщить вам, что мы всё ещё изучаем эти проблемы и то, как мы можем решить их для защиты клиентов».