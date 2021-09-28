Apple извинилась перед российским разработчиком, нашедшим уязвимости в айфонах

Apple прислала illusionofchaos письмо с извинениями. Компания должна была во-первых устранить найденные уязвимости, а во-вторых, выплатить разработчику вознаграждение по программе Apple Security Bounty. Компания этого не сделала.

Журналисты выяснили, что пользователя «Хабра» зовут Денис Токарев. Им также удалось подтвердить подлинность письма. В нём говорится: «Мы видели ваше сообщение в блоге по этому вопросу и другие ваши отчёты. Мы приносим извинения за задержку с ответом. Хотим сообщить вам, что мы всё ещё изучаем эти проблемы и то, как мы можем решить их для защиты клиентов».