Apple хочет, чтобы вы тратили больше денег: iPhone SE 4 скорее всего отменен

Куо со ссылкой на источники в цепочке поставок сообщил, что Apple решила остановить производство и отгрузку компонентов для iPhone SE 4.

Предполагается, что Apple могло принять такое решение из-за более низкой, чем ожидалось, производительности собственного baseband-процессора, над которым она работает. Процессор должен был дебютировать в iPhone SE 4 в 2024 году, после чего он должен был попасть в iPhone 16, таким образом, заменив чипы Qualcomm.

Однако теперь этого может не произойти. Таким образом Qualcomm продолжит обслуживать и серию iPhone 16 – чипмейкер продолжит доминировать на мировом рынке флагманов в 2023 и 2024 годах.

Либо причина, по которой Apple может отказаться от iPhone SE 4, заключается в снижении спроса на менее дорогие модели iPhone и в том, что модели Pro на данный момент пользуются все большим спросом.