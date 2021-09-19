Apple лишила коробку из-под iPhone 13 упаковочной плёнки

В прошлом году Apple заявила, что больше не будет класть зарядные устройства в коробку с айфонами. Это решение компания тоже объяснила заботой о природе, хотя нашлись скептики, которые утверждали, что это делается из стремления заработать на продаже отдельных ЗУ. Не исключено, что отказ от плёнки тоже отчасти продиктован соображениями экономии.