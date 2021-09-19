Apple лишила коробку из-под iPhone 13 упаковочной плёнки

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Apple лишила коробку из-под iPhone 13 упаковочной плёнкиВсё ради экологии
Новые iPhone 13 ещё не поступили в продажу, но в сети уже появилась любопытная информация об упаковке. Apple продолжает бороться за окружающую среду, и в рамках этой борьбы она убрала упаковочную плёнку.
Отныне на обратной стороне коробки со смартфонами линейки iPhone 13 есть наклейка-пломба, удерживающая части упаковки между собой. Сообщается, что отказ от упаковочной плёнки позволил сократить использование пластика на 600 тонн. По крайней мере, такие цифры приводит Apple.
В прошлом году Apple заявила, что больше не будет класть зарядные устройства в коробку с айфонами. Это решение компания тоже объяснила заботой о природе, хотя нашлись скептики, которые утверждали, что это делается из стремления заработать на продаже отдельных ЗУ. Не исключено, что отказ от плёнки тоже отчасти продиктован соображениями экономии.