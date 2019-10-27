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Apple лишит владельцев необновлённых iPhone 5 доступа к App Store
А также к iCloud и электронной почте
Apple начала предупреждать владельцев iPhone 5 о необходимости обновиться до iOS 10.3.4. Если пользователи этого не сделают, то потеряют доступ к основным функциям.
Оповещения начали приходить в виде полноэкранных предупреждений. Обновиться нужно успеть до 3 ноября, иначе пользоваться электронной почтой, просматривать веб-страницы, App Store и iCloud больше не получится. Apple объясняет это сбросом счётчиков GPS, а для работы указанных функций необходимы точные значения даты и времени.
Стоит отметить, что данная проблема затрагивает не такое уж большое количество пользователей. Сообщается, что по состоянию на октябрь только 9% всех пользователей устройств с операционной системой от Apple, «сидят» на версиях младше iOS 12.
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