Apple лишит владельцев необновлённых iPhone 5 доступа к App Store

Оповещения начали приходить в виде полноэкранных предупреждений. Обновиться нужно успеть до 3 ноября, иначе пользоваться электронной почтой, просматривать веб-страницы, App Store и iCloud больше не получится. Apple объясняет это сбросом счётчиков GPS, а для работы указанных функций необходимы точные значения даты и времени.

Стоит отметить, что данная проблема затрагивает не такое уж большое количество пользователей. Сообщается, что по состоянию на октябрь только 9% всех пользователей устройств с операционной системой от Apple, «сидят» на версиях младше iOS 12.