Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020

Об этом заявили аналитики компании Barclays, ссылаясь на информаторов из цепочки поставок. Сообщается, что в коробке с новыми iPhone будет лежать только кабель с разъёмами USB-C и Lightning.

Такой шаг компании может быть весьма неудобен пользователям, у которых дома не завалялось лишнее зарядное устройство. Отдельно такое Apple продаёт за 1600 рублей (5 Вт) и 3000 рублей (18 Вт).

Впрочем, надо отметить, что заявление аналитиков Barclays противоречит другим слухам. Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.