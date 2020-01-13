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Сегодня 14:19
Apple может не выпустить в России iPhone с поддержкой 5G
Но это предположения аналитика
В прошлом месяце надёжный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) рассказал, что Apple выпустит четыре iPhone с поддержкой 5G во второй половине 2020 года. При этом в продажу поступят модели сразу с поддержкой и диапазона sub-6GHz, и диапазона mmWave. Правда, не во всех странах. Сегодня аналитик подтвердил свой прогноз.
Ранее Куо рассказал, что на первых порах модели iPhone с поддержкой mmWave будут доступны в пяти странах — США, Канаде, Японии, Южной Корее и Великобритании. Также аналитик отметил, что Apple может отключить 5G в странах, которые ещё не имеют соответствующих сервисов или имеют малое покрытие 5G.
Сегодня Куо подтвердил, что Apple готова выпустить все версии новых iPhone во второй половине 2020 года. Поставки могут начаться уже в конце третьего квартала или начале четвёртого.