Apple может не выпустить в России iPhone с поддержкой 5G

Ранее Куо рассказал, что на первых порах модели iPhone с поддержкой mmWave будут доступны в пяти странах — США, Канаде, Японии, Южной Корее и Великобритании. Также аналитик отметил, что Apple может отключить 5G в странах, которые ещё не имеют соответствующих сервисов или имеют малое покрытие 5G.

Сегодня Куо подтвердил, что Apple готова выпустить все версии новых iPhone во второй половине 2020 года. Поставки могут начаться уже в конце третьего квартала или начале четвёртого.