Apple может перенести презентацию новых iPhone в этом году

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на японские и китайские источники. Если им верить, то презентация iPhone 12 состоится в конце октября. Более того, смартфоны Apple с поддержкой 5G выйдут только в ноябре.

Причиной задержки, предположительно, называют пандемию коронавирусной инфекции. Из-за этого произошла приостановка производства.

Напомним, в 2020 году Apple намерена выпустить четыре модели iPhone. Размеры их экранов будут начинаться с 5,4 дюйма, и заканчиваться 6,7 дюйма. Ранее предполагалось, что 5G-версии смартфонов выйдут не на всех рынках.