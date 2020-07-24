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Apple может перенести презентацию новых iPhone в этом году
Из-за коронавируса
По традиции Apple представляет новые смартфоны в сентябре. Чуть позже стартуют и продажи новинок. Однако, по информации источников, в этом году компания может перенести презентацию новых iPhone.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на японские и китайские источники. Если им верить, то презентация iPhone 12 состоится в конце октября. Более того, смартфоны Apple с поддержкой 5G выйдут только в ноябре.
Причиной задержки, предположительно, называют пандемию коронавирусной инфекции. Из-за этого произошла приостановка производства.
Напомним, в 2020 году Apple намерена выпустить четыре модели iPhone. Размеры их экранов будут начинаться с 5,4 дюйма, и заканчиваться 6,7 дюйма. Ранее предполагалось, что 5G-версии смартфонов выйдут не на всех рынках.