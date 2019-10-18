Apple может представить ворох новых iPhone в следующем году

Аналитики прогнозируют, что в 2020 году компания сначала представит iPhone SE 2 — продолжение знаменитого «бюджетника». А потом, осенью, ещё четыре новых модели. Скорее всего, по традиции, это будут условные iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Какая модель станет четвёртой, пока предположить сложно.

Источник добавил, что «главные» iPhone 2020 года получат поддержку 5G и дополнительные камеры ToF.