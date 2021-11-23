Apple может уступить по продажам Realme в России

Как сообщает «Коммерсант», поставки Apple упали с 14,5% до 11%. Компания отправляет в страну мало как iPhone 13, так и смартфонов прошлогодних линеек. Сейчас на официальном сайте Apple ожидание отправки заказа iPhone 13 Pro Max в конфигурации 128 ГБ голубого цвета составляет две-три недели.

Ретейлеры подтвердили журналистам нехватку айфонов. Ранее, в октябре, Apple занимала третье место по продажам смартфонов в России в штучном выражении. Четвёртое место принадлежало китайскому бренду Realme. Теперь же всё может измениться в ближайшее время.