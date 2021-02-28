Apple может выпустить iPhone без разъёмов

Сейчас пользователи iPhone могут подключиться к компьютеру с помощью кабеля Lightning-USB и восстановить утраченные данные. Однако как это сделать на смартфоне без разъёмов?

Придуманная Apple функция называется Internet Recovery. Пользователю нужно перевести свой смартфон в режим recovery, в котором запускается опция трансляции Internet Restore, а устройство появляется в iTunes/Finder. Затем iPhone покажет подсказки, которым надо следовать для восстановления данных. Также Apple рассматривает автоматический перевод смартфона в Internet Recovery.

Сейчас компания тестирует этот метод, но пока его скорость относительно низкая.