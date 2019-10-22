Apple может выпустить первый iPhone с аккумулятором на 6000 мАч

Конечно, на изображениях не реальная модель, а лишь рендеры. Согласно рисункам, то новинка получит заднюю панель почти как у iPhone 11 Pro. Передняя же будет выглядеть интереснее. Хотя бы потому что там не будет «чёлки». Похоже, все датчики Apple спрячет в тоненькой полоске вверху панели.

Помимо изображений инсайдер предоставил информацию о характеристиках. Итак, новый iPhone будет работать на следующей платформе Apple A14, получит до 8 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

Конечно, стоит учитывать, что это лишь слухи. На деле всё может оказаться совсем иначе.