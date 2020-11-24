Apple может выпустить смартфон с 1 ТБ памяти

По информации источников, компания готовит к выходу ограниченную партию складных смартфонов. Apple не хочет рисковать массовым выпуском: компания сначала проверит спрос на такие устройства. Кроме того, у производителей в 2021 году будет не так уж много качественных гибких экранов.

К этой информации стоит отнестись с долей скепсиса, хотя это и не первое упоминание о том, что Apple выпустит в следующем году складной айфон. Ранее журналисты писали, что компания попросила партнёров протестировать компоненты, необходимые для смартфона с гибким экраном. Сообщалось, что подрядчик Foxconn получил заказ проверить устройство на прочность с помощью 100 000 тестов на складывание и раскладывание.

По слухам, гибкий iPhone будет стоить $1500.