Apple может выпустить старшую версию новых iPhone позже остальных

Об этом говорит Джефф Пу (Jeff Pu) из GF Securities. Аналитик утверждает, что график разработки для моделей iPhone 12 был смещён из-за текущих ограничений: запретов на поездки и грузовые рейсы. Стадия Engineering Verification Test (EVT) — тест инженерной валидации — была продлена на две недели, до конца апреля, для 5,4-дюймового iPhone 12, 6,1-дюймового iPhone 12 Plus и 6,1-дюймового iPhone 12 Pro.

Что касается самого большого и дорогого 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, то стадия EVT для него растянется до середины мая.

Это может стать причиной того, что первые указанные модели Apple запустит в сентябре, а iPhone 12 Pro Max — в октябре.