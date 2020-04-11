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Apple может выпустить старшую версию новых iPhone позже остальных
iPhone 12 Pro Max
Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие аналитики начали считать, что Apple задержит в этом году выпуск своих смартфонов нового поколения. Другие специалисты утверждают, что у компании всё под контролем, и отсрочек не будет. Теперь ещё один аналитик высказал другое предположение, которое объединяет эти два варианта: Apple может выпустить старшую версию новых iPhone позже остальных.
Об этом говорит Джефф Пу (Jeff Pu) из GF Securities. Аналитик утверждает, что график разработки для моделей iPhone 12 был смещён из-за текущих ограничений: запретов на поездки и грузовые рейсы. Стадия Engineering Verification Test (EVT) — тест инженерной валидации — была продлена на две недели, до конца апреля, для 5,4-дюймового iPhone 12, 6,1-дюймового iPhone 12 Plus и 6,1-дюймового iPhone 12 Pro.
Что касается самого большого и дорогого 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, то стадия EVT для него растянется до середины мая.
Это может стать причиной того, что первые указанные модели Apple запустит в сентябре, а iPhone 12 Pro Max — в октябре.